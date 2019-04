Maître Gims : Sa femme Demdem lui adresse lui jolie déclaration d'amour

Mariés depuis 2005, parents de quatre enfants, Demdem et Maître Gims n'affichent que rarement leur amour et leur famille dans les médias. On ne connaît pas les prénoms de leurs enfants ni leur âge. "Elle était aussi convertie à l'islam. Nous sommes tombés amoureux. (...) Nous avons su très vite que nous voulions passer notre vie aux côtés l'un de l'autre et fonder une famille", écrivait Maître Gims dans son autobiographie Vise le soleil sortie en octobre 2015.

Côté actualité musicale, l'ex-leader de Sexion d'Assaut s'apprête à dévoiler un nouveau projet. Gandhi Djuna (le vrai nom de Maître Gims) a enregistré un morceau avec Maluma. "Ouais effectivement... ça va être gros", a commenté le chanteur de 32 ans, posant avec l'artiste latino de 25 ans que tout le monde s'arrache. Madonna va dévoiler son nouveau titre Medellin ce mercredi 17 avril 2019, enregistré avec Maluma.