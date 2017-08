Malia Obama comme on ne l'a jamais vue : Déchaînée à Lollapalooza !

Les Obama profitent depuis leur départ de la Maison Blanche ! La preuve en images avec Malia, spectatrice du festival Lollapalooza. Comme en 2016, la fille de Barack et Michelle Obama s'est éclatée avec ses amies, et fait la rencontre d'une nouvelle révélation musicale...

Pour la deuxième année consécutive, Malia Obama s'est rendue dans la ville de Chicago, pour assister à Lollapalooza. Vendredi 4 août, l'ex-staigiaire de The Weinstein Company a été aperçue au cours du set de The Killers. Malia et une amie étaient dans les coulisses du festival et se sont déchaînés au rythme des chansons du groupe de rock.

Le chanteur Brandon Flowers et ses collègues, auteurs d'un cinquième album intitulé Wonderful Wonderland (sortie le 22 septembre), ont une nouvelle fan.