Malika Ménard, séparée de son père durant des années : "J'avais 5 ans..."

Malika Ménard n'a pas toujours eu une relation fusionnelle avec son papa Gilles.

Interrogée par nos confrères du magazine Gala, notre ex-Miss France 2010 a accepté d'évoquer une période douloureuse de son passé durant laquelle elle a été séparée de son père. Celle qui est devenue présentatrice de la quotidienne 9h50 le Matin sur France 3 Normandie a en effet raconté le divorce de ses parents et la disparition de Gilles durant plusieurs années. "J'avais 5 ans. Je ne comprenais pas grand-chose. Je vivais au jour le jour, sans savoir quand je reverrais mon père. Mon frère et moi sommes devenus complètement fusionnels. Comme si je devais à la fois le protéger et compenser l'absence de mon père", a-t-elle confié.

Ce n'est qu'à l'âge de 9 ans que Malika a finalement pu renouer des liens avec son papa lors de vacances familiales. Elle le reconnaît, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour briser la glace et reprendre leur relation là où ils l'avaient laissée. "On est retourné faire du sport, un footing, un peu de tennis, du poney", s'est-elle souvenue.

On s'en doute, l'élection de Malika Ménard en tant que Miss Calvados puis Miss France a été une belle surprise pour Gilles... d'autant que la jeune femme s'était bien gardée de parler à ses proches de sa participation à son premier concours régional. "J'ai été sacrément surpris ! D'ailleurs, je ne l'ai pas cru", a commenté le papa lui aussi interrogé par nos confrères.

Aujourd'hui, si père et fille sont très complices, ils reconnaissent pourtant qu'ils ne se voient pas souvent. C'est leur façon d'être ! "Nous sommes totalement désorganisés et peu ponctuels... Et nous travaillons beaucoup. Pour se fixer rendez-vous, c'est toujours compliqué", a reconnu l'ex-reine de beauté.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosque.