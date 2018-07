Malika Ménard, sirène stylée en bikini à Majorque : Elle tente le camouflage !

Malika Ménard (31 ans depuis quelques jours), ex-Miss France 2010, profite actuellement de vacances bien méritées sous le soleil espagnol.

Mercredi 25 juillet 2018, l'animatrice de Dans les secrets de... sur NRJ12 et chérie du chanteur Ycare s'est dévoilée absolument resplendissante sur son compte Instagram alors qu'elle semblait profiter d'un instant de fraîcheur à l'ombre du soleil de plomb frappant actuellement l'île de Majorque.

Divine dans son bikini à motif camouflage – jolie pièce mettant en valeur sa jolie silhouette – associé à une chemise blanche légère et à une paire de baskets, Malika a simplement commenté : "Ni vue ni connue. Tenue camouflage #majorque." Bien entendu, les internautes n'ont pas attendu longtemps avant de saluer le look de l'ex-reine de beauté. "Tenue camouflage mais ta beauté est visible", "Élégante, glamour et sexy, vous êtes divine", "Impossible de passer inaperçue quand on est aussi belle", "Très belle, je vois bien nos soldats dans ce maillot de bain", pouvait-on lire parmi les centaines de commentaires laissés sous la photo sexy.

Le 15 juillet dernier, Malika Ménard s'attirait déjà de nombreux commentaires de la part des internautes en prenant la pose dans une tenue très (très !) décolletée à Barcelone. Un cliché publié pour fêter la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde de football.