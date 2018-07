Malika Menard : La déclaration d'amour de son chéri Ycare pour son anniversaire

Il y a seulement deux mois, en avril 2018, l'ancienne reine de beauté Malika Ménard et le chanteur Ycare, révélé dans Nouvelle Star, officialisaient enfin leur relation sur les réseaux sociaux après des mois de secret et d'incertitudes. Très discrète sur sa vie privée, la jolie brune ne semblait pas pressée de nous présenter son nouveau crush. Pourtant, avec Ycare, c'est du solide.

En effet, alors que la Miss fêtait ses 31 ans le 14 juillet dernier, son chéri a tenu à clamer son amour haut et fort pour sa belle. Rien de mieux pour cela que de s'emparer de son compte Twitter pour lui adresser un message romantique : "Je regrette les 29 années de ta vie dont je n'ai pas été témoin. Moi qui vivais la nuit, tu me fais aimer le jour. Je n'ai plus peur du soleil, tu me fais changer d'air. J'aime le vent, j'aime le vent. Tu me fais changer d'auxiliaire. Être un enfant. Avoir un enfant."

Une belle attention qui laisse croire que les amoureux songeraient peut-être déjà à avoir un enfant... En attendant, Malika Ménard compte bien poursuivre sa carrière dans le journalisme. Depuis le mois de juin, elle présente une émission d'enquête et d'investigation intitulée Dans les secrets de... sur NRJ12.