Malika Ménard et Ycare en couple : Le baiser qui officialise !

Après plus d'un an à jouer à cache-cache, Malika Ménard et Ycare officialisent enfin leur couple. Lors d'un voyage au soleil, les amoureux ont pris la pose ensemble pour la toute première fois...

Entre Malika Ménard et Ycare, c'est officiel ! Le couple ne se cache plus. En effet, vendredi 20 avril 2018, sur Instagram, le chanteur révélé dans la Nouvelle Star en 2008 a publié une tendre photo de lui embrassant notre Miss France 2010, au beau milieu de la mer, face à un superbe coucher de soleil.

"Définitivement la plus belle moitié de moi... Définitivement toi", a-t-il écrit en légende de cette adorable photo en amoureux. Sans plus attendre, les internautes ont alors commenté, complimentant les tourtereaux. "Vous êtes magnifiques à voir", "Magnifique couple ! Je vous souhaite tout le bonheur du monde", "C'est une très bonne nouvelle ! Vraiment heureux pour toi Ycare", "Trop beaux tous les deux", peut-on ainsi lire. Rappelons que le chanteur et l'animatrice de NRJ12 se tournent autour depuis bien des mois. En effet, depuis fin 2016, Malika Ménard et Ycare semblent toujours plus proches. Une complicité qu'ils semblaient vouloir garder secrète... jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'ils se trouvaient souvent aux mêmes endroits, comme récemment au Sénégal, les amoureux prenaient soin de ne jamais poser ensemble. C'est donc une première pour le couple qui officialise enfin son amour !

