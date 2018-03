Malika Ménard très décolletée pour ses vacances au même endroit qu'Ycare

Le jeu de cache-cache continue pour Malika Ménard et Ycare. Depuis fin 2016, les routes de l'ex-Miss France (2010) et du chanteur révélé dans Nouvelle Star en 2008 ne cessent de se croiser sans jamais poser ensemble. Après plus d'un an à s'offrir les mêmes voyages, difficile de croire qu'il s'agit simplement du hasard.

Après avoir participé à la dernière Fashion Week de Paris, Malika Ménard a quitté Paris pour le Sénégal. Drôle de coïncidence, Ycare s'y trouve lui aussi. L'ancienne reine de beauté et animatrice de NRJ12 et le chanteur ont tous les deux publiés des photos de leur escapade sur Instagram, au même moment qui plus est.

La très jolie brune s'est ainsi dévoilée à la plage, très décolletée dans un haut en dentelle bleu ciel. "L'écume qui se déverse, et qui nous monte aux yeux / l'océan nous caresse, son crépuscule nous émeut #lasomone #senegal", commente-t-elle en légende, le même genre de ritournelle utilisée par Ycare. Le eau brun de 34 ans a de son côté partagé la photo d'un "secret model" prise au moment du coucher du soleil. On devine à contre-jour une sublime créature aux cheveux longs avec un haut à volants, comme celui que porte Malika Ménard. "À contre-jour nos deux corps font corps et s'enlacent dans les vagues / est-ce la fin du monde / que la fin de ce jour", écrit-il. Les deux photos ont été prises exactement au même endroit, sur la plage de La Somone, si chère au coeur d'Ycare. L'artiste avait rendu hommage à son pays natal, le Sénégal, avec son troisième opus sorti en 2014, La Somone.