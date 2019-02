Mamadou Sakho et sa femme Majda face à l'impressionnante "Captain Marvel"

Footballeur international français qui évolue au poste de défenseur pour le club anglais Crystal Palace, Mamadou Sakho a eu le plaisir d'assister à l'avant-première à Londres du nouveau blockbuster Captain Marvel le 27 février 2019. A ses côtés, son épouse et maman de ses filles, Majda, formant avec lui un couple rayonnant, comme il l'était lors de la Fashion Week. En effet, lors de la semaine de la mode édition prêt-à-porter Automne-Hiver 2019-2020 à Paris, l'épouse du joueur de foot avait présenté avec enthousiasme la deuxième collection de sa marque MSKH. Hier soir, l'heure était à la détente avec ce film à grand spectacle au cours d'une projection présentée par plusieurs stars du film.

Brie Larson a vu sa notoriété exploser lorsqu'elle a décroché en 2016 l'Oscar pour sa performance dans Room. L'actrice de 29 ans a changé radicalement de registre avec le film de super-héros Captain Marvel sous la direction de Anna Boden et Ryan Fleck, incarnant Carol Danvers. Sublime dans sa robe haute-couture de la maison Valentino couleur bleu roi, la jeune femme a fait sensation sur le tapis rouge londonien ! Elle a posé non loin de ses partenaires, Jude Law, Samuel L. Jackson, Gemma Chang et Lashana Lynch.

Si la silhouette de Brie Larson est sculpturale sur le red carpet, elle est le fruit de mois d'entraînement pour son rôle dans Captain Marvel. "La comédienne s'est préparée durant 9 mois avant de débuter le tournage. Un entraînement nécessaire pour les nombreuses scènes d'action présentes dans le long métrage, notamment celle du train qui a nécessité 3 jours de tournage", apprend-on dans les notes de production du film.

Captain America, en salles le 6 mars 2019