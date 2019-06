Mamadou Sakho sur son 31 pour une soirée parisienne, sa femme Majda scintillante

Comme à chacun de ses rendez-vous, le Global Gift Gala a attiré de nombreuses personnalités lundi 3 juin 2019. La 10e édition de l'événement caritatif s'est déroulée à l'hôtel Four Seasons George V, en présence de la cofondatrice de la Fondation Global Gift, Maria Bravo. Eva Longoria était absente cette fois-ci, rentrée à Los Angeles après avoir passé deux semaines en France pour le Festival de Cannes, avec son fils Santiago.

Lors de cette soirée caritative, plusieurs prix ont été remis. Tandis que l'actrice américaine Rose McGowan a reçu le Global Gift "Women Empowerment" Award, Thierry Martino le Global Gift "We Believe in People" Award, le footballeur Mamadou Sakho s'est revu remettre le Global Gift "Our Heroes" Award.

Installé à Londres, actuellement en convalescence après une opération du ménisque remontant au 1er mars dernier, le footballeur français de 29 ans de Crystal Palace n'a pas assisté seul à la soirée de gala, mais accompagné de celle à qui il est uni depuis 2012, sa ravissante épouse Majda. Pour recevoir le Global Gift "Our Heroes" Award, Mamadou Sakho a opté pour un très chic trois-pièces bleu marine, associé à une chemise claire et à un noeud papillon noir. Côté accessoires, le sportif a misé une montre dorée et une paire de lunettes stylée, l'un de ses incontournables.

De son côté, Majda Sakho a choisi un look rétro glamour composé d'une robe scintillante et décolletée de la marque anglaise Lavish Alice, associée à une paire d'escarpins nude Gianvito Rossi, des bijoux Cartier et une pochette dorée. Passionnée de mode, la jeune femme à l'origine de la marque MSKH (dont elle a présenté la deuxième collection en février dernier à Paris) est une adepte des pièces simples, mais efficaces. Nouveau look réussi pour la maman d'Aida, 6 ans, Sienna, 4 ans et demi, et Tidane, 1 an.

Cette nouvelle récompense de Mamadou Sakho ne doit rien au hasard. Passé par de terribles épreuves – la mort de son père à 12 ans et la mendicité pour pouvoir manger –, le footballeur n'a jamais oublié d'où il vient. Avec son épouse, il a fondé l'association AMSAK – Agir pour les autres il y a huit ans qui a pour vocation d'aider les enfants en difficulté dans le monde et plus particulièrement en France, en Angleterre et en Afrique. Ils ont déjà apporté leur aide à SOS Children's Villages Zanzibar, se sont rendus en personne dans plusieurs hôpitaux, se sont associés au Secours populaire et se sont rendus dans plusieurs pays d'Afrique (le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Guinée Conakry, le Liberia et le Mali).

Durant la soirée Global Gift Gala, Mamadou Sakho s'est joint à la vente aux enchères avec AMSAK en proposant un maillot dédicacé et deux places pour le premier match de la Ligue des Champions 2019-2020 du PSG (son ancien club). Le lot a permis de rapporter 2500 euros.

Mamadou Sakho ne va pas en rester là puisqu'il se rendra tout prochainement au Sénégal pour de nouvelles actions caritatives.

Olivia Maunoury