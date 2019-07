Mandla Maseko est mort : "l'afronaute" victime d'un accident de moto à 30 ans

Il devait être le premier Noir africain dans l'espace. Le 7 juillet 2019, Mandla Maseko est mort dans un accident de moto à seulement 30 ans. Comme le rapporte l'AFP, ce disc-jockey à temps partiel est décédé samedi soir. Surnommé "l'afronaute", il avait gagné en 2013 le droit d'effectuer un vol de 103 kilomètres dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial américain Lynx Mark. Devant un million d'autres candidats venus de 75 pays, il avait été sélectionné avec 22 autres personnes pour effectuer un voyage d'une heure dans l'espace.

"Il était plus grand que nature. Nous sommes tous encore sous le choc, a témoigné son ami et manager Sthembile Shabangu à News24. Nous sommes désemparés parce que la plupart des gens ne l'ont appris que ce matin. C'est encore très dur, douloureux et tragique (...). Il pensait vraiment que s'il allait dans l'espace, il pourrait inspirer de jeunes enfants africains, qu'ils pourraient tout faire. Il disait toujours que le ciel n'était plus une limite."

Mandla Maseko avait dû subir de nombreux tests d'aptitude physiques et mentaux dans le cadre du concours organisé par la AXE Apollo Space Academy qui était parrainé par la société anglo-néerlandaise Unilever et une entreprise de tourisme spatial, Space Expedition Corporation (SEC). En guise d'entraînement, il avait dû passer une semaine éprouvante à la Kennedy Space Academy, en Floride : sauts en chute libre, vols à bord d'avions de combat et résistance à l'accélération. Il aurait dû voler en 2015 après avoir remporté le concours organisé par la AXE Apollo Space Academy, mais cela ne s'était pas matérialisé.