Manon Marsault de nouveau en couple avec Julien Tanti ? Son coup de gueule

Manon Marsault et Julien Tanti (Les Marseillais de W9) ont vraisemblablement remis le couvert. Après une courte séparation, les tourtereaux s'affichent de nouveau complices sur leurs réseaux sociaux... De quoi provoquer de vives réactions du côté des internautes !

En effet, alors que Manon et Julien profitaient d'un voyage familial à Copenhague en toute fin d'année 2016, les starlettes de télé-réalité ont vu de nombreux admirateurs critiquer leur soudain retour de flamme. Quelque peu échaudée par ces remarques, la jolie brune a pris longuement la parole sur son compte Snapchat : "Non, ce n'était pas du buzz, je n'ai pas l'habitude de rigoler avec ce genre de trucs, de faire semblant de me séparer, ou de faire semblant de me faire tromper ou humilier par un con**rd ! Je ne prends personne pour des cons, peut-être que même nous on ne sait pas, peut-être que moi-même je ne sais pas, peut-être que Julien avait des preuves, des efforts, des changements à faire. Peut-être qu'il nous faut un petit peu de temps ! Quand on casse quelque chose, on ne le répare pas comme ça en deux secondes, ça peut mettre un long moment à être réparé."

Sont-ils en passe de revenir ensemble pour de bon ? La principale intéressée a laissé planer le doute. "Je ne sais pas si je suis de nouveau avec Julien. Une chose est sûre : on veut prendre notre temps et, avant tout, je veux que ça soit mon meilleur ami. Avant qu'éventuellement ça redevienne l'homme de ma vie, je veux qu'il soit mon meilleur ami, mon frère, mon père, mon amant, bref, du tout en un."

Si vous avez raté un épisode, nous apprenions fin novembre que Manon et Julien avaient mis un terme à leur histoire, pour le plus grand bonheur de Nadège Lacroix. Le jeune homme de 28 ans se serait en effet un peu trop rapproché de la sulfureuse Liam Di Benedetto (vue très brièvement dans Secret Story 10) sur le tournage des Marseillais South Africa (qui se déroulait alors à Buenos Aires, en Argentine). Manon avait donc pris la décision de rompre... avant de se rendre elle-même sur ce tournage dans le but de remettre les pendules à l'heure !