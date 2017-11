Manon Marsault enceinte de Julien Tanti : Le sexe du bébé dévoilé !

Manon Marsault et Julien Tanti comptent visiblement partager chaque moment de la grossesse de la candidate avec leurs abonnés.

Actuellement en plein tournage de la nouvelle saison des Marseillais (W9), en Australie, les tourtereaux ont pris le temps de dévoiler le sexe de leur bébé. On a ainsi appris que Manon attendait... un petit garçon. "It's a boy #tropheureuse #minifraté #minitchatcheur #tantijunior", a posté la future maman, en légende d'une vidéo où l'on voit tous les candidats ouvrir une boîte remplie de ballons bleus. "It's a boy #lanouvelleesttombée #minifraté #minitchatcheur", a quant à lui écrit Julien. Une excellente nouvelle qui a ravi leurs fans.