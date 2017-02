Manon Marsault et Julien Tanti (Les Marseillais) : C'est (encore) fini !

La belle Manon Marsault et le séducteur Julien Tanti (Les Marseillais de W9) ont vraisemblablement une nouvelle fois rompu ce 20 février 2017. Alors qu'ils tentaient de recoller les morceaux après une première rupture, le couple a décidé d'aller de l'avant... mais séparément !

C'est sur Snapchat que les admirateurs du couple ont pu comprendre qu'il se passait quelque chose quand Manon a publié un selfie boudeur ainsi légendé : "Je n'ai plus vraiment d'appétit et pas vraiment le moral." Il n'en fallait pas plus pour que les internautes fans de télé-réalité n'en viennent à la conclusion que la jolie brune s'était une nouvelle fois séparée de Julien. Histoire de confirmer les choses, le principal intéressé s'est ensuite saisi de son compte Snapchat lundi soir alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour rejoindre Paris. "Fini", indiquait-il simplement à côté d'un émoji coeur brisé.

Du côté des fans, l'annonce de cette séparation n'a pas surpris grand monde à en croire les réactions sur Twitter. "C'était obligé que Julien et Manon ne soient plus ensemble, tu peux pas refaire confiance à quelqu'un qui t'a trompé", "Ça y est ! Manon et Julien des Marseillais sont de nouveau plus ensemble rolala", "Et voilà une soirée de foutue ! Manon Marsault et Julien Tanti qui se séparent :/", pouvait-on lire sur le réseau social de l'oiseau bleu.

Pour rappel, nous apprenions fin novembre dernier que Manon et Julien avaient mis un terme à leur histoire, pour le plus grand bonheur de Nadège Lacroix. Le jeune homme de 28 ans se serait en effet un peu trop rapproché de la sulfureuse Liam Di Benedetto (vue très brièvement dans Secret Story 10) sur le tournage des Marseillais South Africa (qui se déroulait alors à Buenos Aires, en Argentine). Manon avait donc pris la décision de rompre... avant de se rendre elle-même sur ce tournage dans le but de remettre les pendules à l'heure !

