Manon (The Voice) maman : Première photo de son fils après "un moment assez dur"

La date du 26 octobre 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire de Manon. Ce jour-là, la candidate de The Voice 3 (TF1) a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon que son compagnon Hugo et elle ont prénommé Lenny. C'est dimanche 28 octobre que la jeune maman a annoncé la bonne nouvelle à ses fans sur Instagram en dévoilant une photo sur laquelle elle sert tendrement son bébé et lui dépose un baiser sur le front.

"Notre merveille Lenny est né avec une semaine d'avance au petit matin du 26 octobre. 3,580 kg et 50 cm de pur bonheur. Ça a été un moment assez dur à vivre avec pas mal de complications, je n'ai pas oublié mais quand je le respire, je ne ressens aucune douleur, que de l'amour. Merci pour tous vos messages même si je ne réponds pas, je lis et ça me fait du bien. Je vous aime", a-t-elle écrit en légende de sa publication.