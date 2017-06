Manuel Valls agressé : "Il m'a fait mal, c'était un coup de poing"

En janvier dernier, alors qu'il était en déplacement en Bretagne pendant la primaire de gauche – perdue face à Benoît Hamon –, l'ex-Premier ministre Manuel Valls avait été giflé par un jeune à la sortie de la mairie de Lamballe (Côtes d'Armor). Aujourd'hui, il en dit un peu plus...

Interrogé par Christine Angot dans les pages du journal Libération de ce mardi 27 juin 2017, Manuel Valls est brièvement revenu sur son agression par le jeune Nolan Lapie. "J'ai eu mal. Il m'a fait mal. Tout le monde a dit 'c'est une gifle', mais non, c'était un coup de poing. C'est pour ça qu'il faut être solide", a-t-il raconté. Le jeune homme de 18 ans en question avait été immédiatement plaqué au sol par le service de sécurité du Premier ministre et avait écopé dans la foulée d'une condamnation à trois mois de prison avec sursis. Provocateur, il annonçait quelques mois plus tard sa candidature à l'élection présidentielle alors qu'il n'avait pas l'âge légal, puis qu'il était suppléant de Dieudonné aux législatives en Essonne – il a fait 3% –, dans le fief de Manuel Valls.

Le dimanche 18 juin, l'ancien Premier ministre l'a emporté aux législatives mais son adversaire de La France insoumise, Farida Amrani, a déposé un recours pour recompter les voix, dénonçant des irrégularités. Il faut dire que Manuel Valls a gagné avec seulement 139 voix d'écart... L'élu vient d'annoncer qu'il quittait le Parti socialiste et il devrait siéger comme député apparenté du groupe La République en marche.

Thomas Montet