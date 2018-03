Marc et Sarah Lavoine, amoureux, assistent à un fastueux anniversaire

Mercredi 21 mars, le Palais de Chaillot, dans le chic 16e arrondissement de Paris, accueillait la soirée du bicentenaire des Caisses d'Épargne. Un événement auquel ont pris part plusieurs personnalités, parmi lesquels le chanteur Marc Lavoine et sa femme Sarah Lavoine.

Devant l'objectif des photographes, on a donc pu voir le beau chanteur, assez rare dans les événements mondains, posant – fait encore plus rare – complice et souriant avec sa femme, la designer et décoratrice d'intérieur Sarah Lavoine. On a aussi pu voir Gérard Carreyrou, Thierry Gaubert, Didier Patault (président du directoire Caisse d'Épargne Ile-de-France), Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, et son mari Bruno, Églantine Eméyé, Pascal Nègre, Cyril Lignac, Alice Bertheaume et Philippe Dessertine, Jean-Claude Narcy et Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e arrondissement de Paris, Yann Queffélec et sa femme Servane ou encore Claude Lelouch (qui a réalisé un clip sur le bicentenaire) accompagné de sa fille Salomé et sa compagne Valérie Perrin, Frédéric Saldmann, Antoine Duléry, Jean-Marc Dumontet, Benjamin Patou, Vincent Labrune, Pierre Santini, Soléne Saint-Gilles et son mari Tristan Duval, Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale, Julie Gayet venue sans son conjoint François Hollande, Daniel de Beaurepaire (président du COS Caisse d'Épargne Ile-de-France)...

Cette soirée institutionnelle, sous le haut patronage du président de la République, a été marquée par un feu d'artifices lancé depuis la tour Eiffel. Pour son bicentenaire, la Caisse d'Épargne Ile-de-France a choisi comme slogan "Notre histoire, votre avenir". "La Caisse d'Épargne a 200 ans. C'est à la fois une force, une garantie, une promesse d'avenir", a déclaré Thomas Levet, directeur au Pôle Présidence en charge du Bicentenaire.

Thomas Montet