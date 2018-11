Marc Ladreit de Lacharrière, Cyprien et Didier Deschamps aux Prix du Leadership

Pour la 6e fois, le Cercle du Leadership, en partenariat avec Cadremploi et Le Figaro Économie, a remis ses Prix du Leadership. Une soirée au cours de laquelle Didier Deschamps a été récompensé, lui qui a montré ses qualités d'homme d'action lors de la dernière Coupe du monde de football où il a fait triompher les Bleus.

L'événement a commencé par la remise du Prix Espoir, décerné cette année à Bris Rocher, PDG du groupe familial Rocher (qui comprend les marques Yves Rocher, Petit Bateau, les produits d'entretien écologiques Stanhome, les marques de beauté Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Kiotis, ID Parfums, le maquillage Flormar ainsi que les savons Sabon). Sur scène, le patron du groupe Fimalac (qui possède l'entreprise Webedia, partenaire du Cercle du Leadership) Marc Ladreit de Lacharrière - récemment repéré à Marigny pour la réouverture du théâtre - a pris la parole, accompagné du youtubeur Cyprien.

Après les discours des deux hommes, le temps était venu de remettre le Prix du Leadership et c'est Véronique Morali (Présidente du directoire du groupe Webedia) et Thibaut Gemignani (Directeur Général de Figaro Classifieds, Membre du Comex du Groupe Figaro) qui ont remis le trophée à Didier Deschamps, sous les yeux de sa femme Claude. "Manager, c'est gérer des êtres humains. Des jeunes, des moins jeunes, des parents, des caractères, des personnalités, des sensibilités différentes. Il est important de créer un lien, avoir une relation avec eux, sans utiliser les mêmes mots ou avoir une approche identique. Au-delà du sportif de haut niveau, le plus important pour moi est de connaître l'homme que j'ai en face de moi", a-t-il confié sur son rôle au Figaro.

Thomas Montet