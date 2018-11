Didier Deschamps et son pilier, sa femme Claude : "Elle a élevé notre fils"

Didier Deschamps ajoute un nouveau trophée à son impressionnant palmarès, celui de manager de la décennie qui lui a été décerné par GQ et qu'il a reçu lors de la soirée des GQ Awards organisée le 26 novembre 2018 au Centre Pompidou, à Paris. Le sélectionneur de l'équipe de France de 50 ans était accompagné de son épouse Claude.

Parce qu'il fait partie des hommes de l'année, GQ publie une longue interview de Didier Deschamps. Celui qui a réalisé l'exploit de remporter une Coupe du monde en tant que joueur puis sélectionneur y évoque son épouse, son pilier depuis toujours. "Elle est très importante. Elle me donne son avis et il m'importe car elle ne me dira jamais ce que j'ai envie d'entendre", confie-t-il. Accaparé par sa vie de sportif de haut niveau, Didier Deschamps s'est beaucoup reposé sur Claude et le reconnaît avec honnêteté : "Je n'ai pas toujours été là, elle a élevé notre fils, elle a assumé cette responsabilité-là. C'est donc elle qui a le lead !" Leur fils, c'est Dylan, 22 ans, dont il est très proche.

Victime d'un terrible drame, la mort de son frère aîné dans un accident d'avion survenu en décembre 1987, Didier Deschamps a perdu sa foi en dieu dans cette épreuve. "Une fois que vous êtes confronté à un tel drame, franchement, c'est difficile de continuer à croire", admet-il avec pudeur.

Devenu plus riche que son papa à l'âge de 16 ans, Didier Deschamps aurait pu profiter de son statut de champion du monde décroché en 1998 pour valoriser son image, notamment dans le domaine de la publicité. Contrairement à d'anciens coéquipiers, il ne s'est pas engouffré dans cette brèche. "Je n'ai pas le profil ! Ils ne s'intéressaient pas à moi, et je n'ai rien fait pour. J'ai fait quelques trucs ponctuellement mais je n'avais pas envie d'être une tête de gondole", explique-t-il. Se retrouver en slip comme Cristiano Ronaldo ? "Oh que non !"