Didier Deschamps complice avec sa femme et son fils pour un moment "d'émotion"

Déjà bientôt deux mois que les Bleus ont été sacrés champions du monde en Russie, et l'euphorie n'est toujours pas retombée. Pour preuve, l'engouement suscité par le venue de Didier Deschamps dans le Sud de la France.

Après avoir une nouvelle fois fêté comme il se doit le titre de son équipe au Stade de France le 9 septembre dernier, avec une magnifique cérémonie en communion avec le public, Didier Deschamps a mis le cap sur la Côte d'Azur. Amoureux de cette région où il a passé une partie de son été, le sélectionneur de 49 ans s'est vu accorder un grand honneur : donner, pour la deuxième fois, son nom à un stade de football, et pas n'importe lequel selon du Cap-d'Ail, sa ville d'adoption. L'ancien joueur professionnel avait déjà un stade éponyme, à Bayonne, sa ville natale.

Didier Deschamps s'est rendu à la présentation du stade le mercredi 13 septembre, cérémonie à laquelle Albert de Monaco a également assisté puisque le stade Louis-II se situe à quelques kilomètres seulement. Didier Deschamps a occupé le poste d'entraîneur de l'AS Monaco de 2001 à 2005.

"Le public va voir l'un des trois hommes au monde à être double champion du monde en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. Les enfants de l'USCA pourront partager un moment très fort, qui restera sans doute à jamais gravé dans leur mémoire. Il y aura une ambiance de fête, amicale et chaleureuse, à l'image des Bleus !", avait promis le maire du Cap-d'Ail, Xavier Beck, qui a oeuvré comme maître de cérémonie.

Touché d'être toujours autant ovationné, accueilli par une haie d'honneur formée par les enfants, Didier Deschamps voit en ce stade tout juste renommée une façon de perpétuer ses valeurs et celles du football. "Tous ses jeunes footballeurs qui sont là et qui viendront s'amuser entre eux, découvrir le football, découvrir les valeurs de la vie aussi. Le fait d'avoir mon nom avec cette plaque, c'est comme si je leur faisais un petit clin d'oeil à chaque fois qu'ils viendront jouer là. Évidemment beaucoup d'émotion et de fierté d'avoir mon nom associé à ce stade où j'ai déjà, il y a quelques années, aussi pu y jouer", a-t-il témoigné devant les journalistes présents.

Ce moment de fierté et de nostalgie, Didier Deschamps l'a vécu avec sa femme Claude qui est le plus beau témoin de sa grande carrière et leur fils de 22 ans, Dylan.