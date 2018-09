Didier Deschamps : Son sacre sous les yeux de Claude et de leur fils Dylan

Avant de monter sur scène, Didier Deschamps a pris le temps d'embrasser sa femme, puis d'échanger une accolade avec Zidane, bon perdant. "On sait tous que nous ne sommes rien sans les joueurs, donc je remercie tout mon groupe qui m'a permis d'avoir ce trophée, a-t-il déclaré face au large public, selon L'Équipe. Je veux associer mon staff (...), ainsi que ma femme et mon fils, toujours avec moi dans les mauvais moments. Mais là, c'est un très grand moment." Un grand moment qu'il semble avoir pleinement savouré, notamment en retrouvant certains de ses joueurs, Kylian Mbappé, Raphaël Varane et N'Golo Kanté.