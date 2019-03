Marc Lavoine, transformé en ours bleu géant, fait des Merveilles

Avec sa superbe voix et ses talents de comédien, Marc Lavoine avait tout pour être un acteur de doublage parfait ! Il a déjà collaboré dans trois films de Luc Besson de la saga Arthur dès 2006 : Les Minimoys, La Vengeance de Maltarzard et La Guerre des deux mondes, se glissant dans la peau de Darkos.

Transformé en Tai Lung dans Kung Fu Panda, l'interprète des Yeux revolver n'avait pas assuré de mission de la sorte depuis 2013 et Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. Il revient donc avec Le Parc des Merveilles, production Paramount/Nickleodeon/Ilion Animations dans lequel il se glisse dans la peau d'un ours en peluche bleu, géant et légèrement narcoleptique ! Il partage la vedette avec Frédéric Longbois, révélation de The Voice, et le tandem formé par Odah et Darko, les rois de l'impro, tous présents pour l'avant-première du film dimanche 17 mars 2019 au Gaumont Opéra.

Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie... Dans cette production, pas question de princesse en détresse, mais de la créativité infinie qu'un(e) enfant peut avoir quand on la ou la laisse réaliser, un tant soit peu, ses rêves, même les plus surréalistes. Personnages farfelus et attachants, héroïne loin de tous les clichés et rythme endiablé, ce film d'animation s'inscrit dans la lignée des dessins animés aussi soignés du point de vue du scénario que des qualités techniques.

Papa de Roman (11 ans), Milo (8 ans) et Yasmine (21 ans) – remarquée dans la série Kepler(s) avec sa père –, nés de son mariage avec Sarah Lavoine –, ainsi que de Simon (32 ans), dont la maman est la regrettée Denise Pascale, Marc Lavoine s'y connaît en matière d'histoires enfantines et d'imagination débordante !

Le Parc des Merveilles, en salles le 3 avril 2019