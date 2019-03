Yasmine Lavoine : La fille de Marc a du répondant face à son père !

L'artiste de 56 ans s'était déjà confié sur cette collaboration avec sa fille, dont la mère est la designer Sarah Poniatowski. "J'ai fait peu de scènes avec elle. J'ai regardé celles où elle joue sans moi et elle m'a bluffé. Elle m'a vu travailler et douter, passer des nuits blanches. Elle sait que c'est un univers difficile. Elle a passé le casting, a été prise et je l'ai félicitée", a-t-il dit au Parisien. Et le fier papa d'ajouter : "Si la série lui ouvre des portes, cela me fera plaisir de voir qu'elle a bien travaillé et qu'elle réussit."

Si c'est la première fois que Marc Lavoine joue devant une caméra avec sa fille, il avait déjà chanté avec elle en octobre 2018, en représentation à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt : il avait été rejoint sur scène par Yasmine pour interpréter la chanson Lentement.

A quand des collaborations avec Roman, 11 ans, et Milo, 8 ans, nés de son mariage avec Sarah Lavoine, ainsi que Simon Lavoine, 32 ans, dont la maman est la regrettée Denise Pascale ?