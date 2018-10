Marc Lavoine : Tendre duo sur scène avec sa talentueuse fille Yasmine, 20 ans

Sarah et Marc Lavoine, qui avaient annoncé leur divorce en mars dernier après 23 années de mariage, sont aussi les parents de deux fils, Roman (11 ans) et Milo (8 ans) et sont restés en bons termes malgré la séparation.

En tournée pour promouvoir son dernier album sorti au mois de mai, Je reviens à toi, Marc Lavoine sera en concert dans de nombreuses villes de France au cours des prochaines semaines. Il passera notamment par Orléans, Lyon et Limoges.