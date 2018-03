Sarah et Marc Lavoine divorcent après 23 ans de mariage

C'est la fin d'un couple qui restera quoi qu'il arrive uni et soudé pour le bien-être de ses enfants. Mercredi 28 mars 2018, Sarah et Marc Lavoine ont transmis un communiqué à l'AFP pour annoncer la fin de leur mariage. "Sarah et Marc Lavoine ont pris la décision de se séparer. Ils ont choisi de rendre cette information publique de manière exceptionnelle car leur priorité est de préserver la vie privée de leurs trois enfants dans ces moments que chacun sait difficiles. Merci de respecter leur intimité", a confirmé l'agent de l'artiste.

Rencontré en 1994, le couple s'était uni un an plus tard, en mai 1995 et s'apprêtait donc à célébrer ses vingt-trois années de mariage. Ensemble, la designer et décoratrice d'intérieur de 45 ans (héritière de la famille Poniatowski) et l'acteur et chanteur de 55 ans ont eu trois enfants : Yasmine (née en 1998 et qui a posé avec sa mère pour une campagne Comptoir des Cotonniers), Roman (jeune YouTubeur né en 2007) et Milo (mannequin en herbe né en 2010). Marc Lavoine est également père d'un fils aîné, Simon (32 ans cette année), né de son premier mariage avec Denise Pascale (décédée en 2017).

En octobre 2015, Sarah Lavoine s'était confiée au magazine ELLE pour évoquer son incroyable coup de foudre pour le chanteur. "Un soir, je dînais avec ma soeur [la créatrice de bijoux Marie Poniatowski, NDLR] et mon père. Je leur ai lancé : 'Je vais me marier !' Sidérés, ils m'ont demandé avec qui. Je n'étais avec Marc que depuis un mois...", avait expliqué la fille de la décoratrice d'intérieur Sabine Marchal et de Jean-Stanislas Poniatowski, descendant du dernier roi de Pologne. Fous amoureux, Sarah et Marc Lavoine s'étaient ensuite mariés lors d'une grande cérémonie organisée à Marrakech.

J'adore l'idée d'être marié

Dans cette même interview, l'architecte d'intérieur avait néanmoins concédé que "le plus dur dans la vie, c'est le couple". "Je suis mariée avec Marc depuis vingt ans. Il a sa vie d'artiste, on a trois enfants qui nous demandent du temps, je travaille beaucoup et j'adore ça ! (...) Le plus dur dans la vie, ce que je trouve le plus difficile, c'est le couple. Mais je continue d'y croire. Pourtant, je ne peux pas dire que ce soit mon chantier le mieux maîtrisé ! Récemment, j'en ai parlé avec ma mère, divorcée deux fois. Elle m'a répondu en riant : 'Ma chérie, tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenue'", avait-elle ajouté.

"J'adore l'idée d'être marié. C'est un vrai désir d'être avec l'autre, de partager. Ma femme est passionnée, passionnante. J'admire son travail de décoratrice d'intérieur. Je l'aime. J'admire la mère qu'elle est avec nos enfants, surtout avec notre fille. Car avec Yasmine, je panique vite. Je suis vraiment dans l'émission de Frédéric Lopez... en terre inconnue !", avait de son côté glissé Marc Lavoine en octobre 2013 à Télé 7 Jours.

Sarah et Marc Lavoine ont été photographiés pour la dernière fois le 21 mars à la soirée du bicentenaire des Caisses d'Épargne organisée au Palais de Chaillot. Complice et souriant, le duo avait volontiers pris la pose devant les photographes. Preuve ultime qu'ils resteront liés à jamais.