Marc Lavoine : Mort de sa première épouse Denise, mère de son fils aîné

Elle avait été son premier grand amour et lui avait donné son premier fils, Simon (31 ans). Selon les informations d'Ici Paris, la première épouse de Marc Lavoine, Denise Pascale, est décédée il y a peu, emportée par un cancer. Mannequin afro-américain ayant posé pour les plus grands magazines, dont Vogue, elle résidait en Californie et avait rencontré l'acteur et chanteur au début des années 1980 lors d'une audition pour un rôle dans une série télévisée diffusée à l'époque sur Antenne 2, Paris-Saint-Lazare.

J'étais encore un enfant quand je suis devenu adulte

D'après nos confrères, Marc Lavoine ( 55 ans) s'était rendu à San Francisco cet été pour rendre visite à Denise Pascale. "Si la distance faisait qu'ils ne se voyaient pas souvent, ils étaient restés malgré tout très proches", lit-on. En mars 1986, l'interprète de J'ai tout oublié était seulement âgé de 24 ans lorsqu'il est devenu papa. Un bouleversement auquel il ne s'était absolument pas préparé, lui qui démarrait sa carrière sur les chapeaux de roues. "Je suis devenu père alors que je venais de rencontrer le succès avec Les Yeux revolver... Je n'étais pas prêt. Au fond, j'étais encore un enfant quand je suis devenu adulte", avait-il confié en 2011 dans le magazine Psychologies.

Remarié à Sarah Poniatowski depuis 1995, Marc Lavoine est également père de Yasmine (19 ans), Roman (10 ans) et Milo (7 ans), tous nés de ce second mariage. Désormais orphelin de mère, Simon Lavoine se rapprochera-t-il de ses demi-frères et soeur après cette perte douloureuse ? L'avenir le dira.