Marc Lavoine : "Bluffé" par sa fille Yasmine qui joue avec lui dans Kepler(s)

Après la sortie, l'an dernier, de son disque Je reviens à toi, Marc Lavoine est de retour sous les projecteurs mais comme acteur cette fois. On le retrouve dans la série Kepler(s), où il joue un policier avec plusieurs personnalités. Il y donne notamment la réplique à sa fille Yasmine.

L'artiste de 56 ans s'est confié sur cette collaboration inattendue avec sa fille de 21 ans, fruit de son histoire d'amour terminée avec la designer Sarah Lavoine (Poniatowski). "J'ai fait peu de scènes avec elle. J'ai regardé celles où elle joue sans moi et elle m'a bluffé. Elle m'a vu travailler et douter, passer des nuits blanches. Elle sait que c'est un univers difficile. Elle a passé le casting, a été prise et je l'ai félicitée", a-t-il dit au Parisien. Et le fier papa d'ajouter : "Si la série lui ouvre des portes, cela me fera plaisir de voir qu'elle a bien travaillé et qu'elle réussit."

Si c'est la première fois que Marc Lavoine joue devant une caméra avec sa fille, ce n'est toutefois pas la première fois qu'il l'implique dans ses activités. En effet, en octobre 2018, le chanteur était en représentation à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et il avait été rejoint sur scène par Yasmine. Le duo père-fille avait ainsi interprété la chanson Lentement.

Nul doute que Marc Lavoine est tout aussi fier de ses autres enfants : Roman, 11 ans, et Milo, 8 ans, nés de son mariage avec Sarah Lavoine, ainsi que Simon Lavoine, 32 ans, dont la maman est la regrettée Denise Pascale.

Thomas Montet