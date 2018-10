Marc Lévy, épaulé par sa femme : "Elle a sauvé un de mes personnages de la mort"

De passage à Paris, Marc Lévy a répondu aux questions de Faustine Bollaert pour Femme actuelle, ce 1er octobre 2018. L'occasion pour l'auteur du roman Une fille comme elle (édition R. Laffont) d'évoquer son couple avec Pauline Lévêque, quelques jours avant de célébrer leurs dix ans de mariage.

Le romancier de 56 ans vit aujourd'hui à New York avec son épouse et leurs deux enfants, Georges (8 ans) et Cléa (2 ans). À la question de savoir s'il a peur de vieillir, l'écrivain répond : "J'ai surtout peur de ne plus plaire à ma femme." Il poursuit alors : "J'écris des livres pour la séduire. J'essaie de travailler de mon mieux pour la rendre fière, de lui raconter des histoires, de la surprendre ou de transformer mes gros défauts en moments d'humour."