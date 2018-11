Marco Verratti arrêté en état d'ébriété, le PSG réagit illico

Au Paris Saint-Germain version qatarie, on ne prend pas les questions d'image à la légère : interpellé dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 octobre 2018 au volant avec un taux d'alcool dans le sang plus de deux fois supérieur à la limite autorisée, Marco Verratti n'a pas eu à attendre longtemps pour voir son club lui rappeler la sanction qui va s'appliquer en interne...

Le milieu de terrain international italien du PSG, pièce maîtresse de l'effectif entraîné par Thomas Tuchel qui survole le championnat de France de Ligue 1, a été arrêté sur le périphérique parisien dans le 13e arrondissement et contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 0,49mg/l (la norme légale étant de 0,20 mg/l). Placé en cellule de dégrisement avant d'être relâché et de pouvoir rentrer chez lui, le joueur de 25 ans, jeune conducteur, sera convoqué prochainement devant un juge, qui pourrait lui signifier une longue suspension de son permis de conduire.

Marié (avec Laura Zazzara, depuis 2015) et père de deux enfants (Tommaso et Andrea), Marco Verratti sait d'ores et déjà ce que cette incartade va lui coûter du côté de son club, lequel a promptement réagi une fois l'information divulguée : "Dès le lendemain (mercredi), notre joueur a tenu à présenter spontanément ses excuses à l'entraîneur et à la direction du Paris Saint-Germain. En vertu des règles applicables aux contrats de tous nos joueurs, Marco Verratti se verra retirer une partie de sa prime d'éthique mensuelle, qui rappelle aux joueurs le comportement exemplaire qui doit être le leur en toutes circonstances au regard de leur statut de joueur du Paris Saint-Germain", dit le communiqué émis par le PSG.