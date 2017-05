Margaret Qualley, fille d'Andie MacDowell, in love d'un réalisateur très branché

Selon le magazine Us Weekly, le mannequin et actrice Margaret Qualley (fille d'Andie MacDowell) est en couple avec le réalisateur Cary Fukunaga qui a signé la première saison acclamée de True Detective. Les deux artistes de 22 et 39 ans respectivement n'ont pas confirmé cette charmante information.

C'est un duo formé par deux personnalités très demandées qui s'est donc créé. Celle qui a été avec Nat Wolff (La Face cachée de Margo) et celui qui est sorti avec Michelle Williams ont brillé dernièrement dans sur les écrans. Margaret Qualley a fait sensation dans la publicité Kenzo World et participe à la série The Leftovers, tandis que Cary Fukunaga a réalisé Beasts of No Nation et est en charge de la série The Alienist.

La différence d'âge de dix-sept ans ne semble pas poser de problème, à l'image des vingt-deux années qui séparent l'actrice Jennifer Lawrence et le cinéaste Darren Aronofsky. Un couple à suivre !