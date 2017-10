Margot Robbie est-elle mariée depuis plus longtemps qu'on ne le croit ?

Margot Robbie est-elle parvenue à tromper les médias au sujet de son mariage avec Tom Ackerley ? À en croire les informations de la Page Six, l'actrice de 27 ans aurait épousé son chéri en toute discrétion il y a déjà un bout de temps, et non pas en décembre 2016 comme cela avait été initialement annoncé.

Présente au Festival international du film des Hamptons le 9 octobre dernier, la bombe australienne a échangé avec un invité "qui l'a félicitée sur sa première année de mariage. Margot a répondu : 'Cela fait trois ans'", a confié un témoin qui avait assisté à la scène.

Margot Robbie et Tom Ackerley, un assistant réalisateur, s'étaient rencontrés en 2013 sur le tournage du film Suite française. Cela signifie donc que le couple se serait passé la bague au doigt après à peine un an de relation. Info ou intox ? Difficile d'en avoir le coeur net. Jusqu'en décembre dernier, les tourtereaux ne portaient en tout cas aucune alliance. Mais depuis, les bijoux sont bel et bien visibles, comme en témoignent leurs nombreuses apparitions en public.

Lundi 16 octobre, l'interprète d'Harley Quinn dans Suicide Squad était à Los Angeles pour prendre part à la soirée Elle Women in Hollywood, au Four Seasons Hotel. L'occasion pour elle d'adresser une longue lettre à l'industrie du cinéma, frappée de plein fouet par le scandale de l'affaire Weinstein. "Ces dernières années, les films de super héros ont fait fureur et je devrais le savoir puisque j'ai profité de cette mode, a-t-elle notamment écrit. Tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions transférer ne serait-ce qu'un peu de cet héroïsme dans la réalité. Il y a des femmes à Hollywood, et ailleurs, qui ont prouvé cette semaine que ce sont elles les vraies héroïnes. Leur bravoure et leur courage de dire la vérité ont eu un réel impact qui peut s'avérer être le début d'un véritable changement." L'intégralité de la lettre est disponible sur le site de l'édition américaine du magazine Elle.