Marguerite (Koh-Lanta Fidji) éliminée : "C'est très frustrant et rageant"

Marguerite a été éliminée aux portes de la finale de Koh-Lanta Fidji (TF1), juste avant la course d'orientation qu'elle attendait tant. Pour Purepeople.com, la doyenne du jeu fait quelques confidences sur son aventure.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous êtes éliminée ?

C'est très très frustrant, rageant. J'étais vraiment à un poil d'y arriver. Mon élimination m'a rendue ultra triste. Surtout que mon objectif est d'offrir les 100 000 euros à l'association Accueillir la fragilité qui est en train de construire un lieu de vie pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle. Ça me tient à coeur parce que mon filleul, qui a maintenant 18 ans, est handicapé.

En voulez-vous aux ex-Jaunes d'avoir voté contre vous ?

Je ne leur en veux pas. J'ai accepté les règles du jeu. Koh-Lanta, ce n'est pas la vraie vie. J'arrive à prendre du recul. Je leur ai peut-être fait peur vu que je disais que j'aimais la course d'orientation. J'aurais dû jouer la comédie.

Pensez-vous que l'alliance des ex-Rouges vous a porté préjudice ?

Non je ne pense pas. Il y avait une alliance des ex-Jaunes : c'était les Rouges contre les Jaunes, il ne faut pas se faire d'illusion. Mais en dehors de cette stratégie de jeu, il y avait plein de moments de complicité et de grande rigolade entre nous. On a chanté autour du feu, André nous racontait des histoires drôles...

Certains internautes vous qualifient de "boulet", qu'avez-vous à répondre ?

Les internautes n'étaient pas avec nous sur l'île. Les aventuriers avec qui j'ai vécu pendant toute l'aventure ne diraient pas de telles choses. Ce genre de commentaires, je ne les regarde même pas.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp : la faim, l'hygiène ou le manque des proches ?

Le manque des proches, c'est évident. Mes enfants sont plus grands mais ça reste dur. Ils m'ont énormément manqué mais je savais qu'on était en communion par la pensée, qu'ils me soutenaient. Ils ont vécu leur Koh-Lanta à eux : ils sont soumis à une confidentialité, ils ont très peu de nouvelles...

Combien de kilos avez-vous perdus ?

Avec mon petit gabarit, j'ai la chance d'avoir moins souffert de la faim que d'autres. Mais j'ai quand même perdu 3 kilos. J'en ai repris plus. Quand je suis rentrée, j'avais un rapport que je n'avais jamais eu avec la nourriture. J'étais presque boulimique. Aujourd'hui, je rentre dans mes pantalons d'avant.

Quel a été votre premier geste lors de votre retour à la civilisation ?

À l'aéroport, j'ai lu les lettres de mes proches. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en rentrant chez moi, il y a eu beaucoup de larmes de bonheur également lorsque j'ai pu toucher, serrer dans mes bras mon mari et mes enfants. Après, je suis retournée au boulot.

Qui voulez-vous voir gagner ?

Je reste Rouge donc je dirai Sandrine. C'était ma copine d'aventure ! Mais je pense que tous les aventuriers qui sont là dans cette dernière ligne droite méritent de gagner.

Avez-vous des projets ?

Je vais faire tout mon possible pour mettre en lumière l'association Accueillir la fragilité en leur apportant ma notoriété, à défaut de leur apporter les 100 000 euros. Et si on m'appelle pour un Koh-Lanta All Stars, je pars direct !

