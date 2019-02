Maria Sharapova amoureuse d'un millionnaire, une histoire soigneusement protégée

L'histoire d'amour avait été confirmée en octobre dernier lorsque Maria Sharapova et Alexandre Gilkes avaient passé des vacances au même endroit, dans les Cotswolds, chic campagne anglaise. Parce que la jolie blonde de 1,88 mètre, qui a signé son grand retour sur le circuit WTA en 2018 après sa suspension pour dopage, et l'entrepreneur avaient publié des photos prises dans le même décor champêtre, le Daily Mail affirmait sans hésitation qu'il s'agissait d'une romance. Et c'en est une et elle dure.

Maria Sharapova n'avait pas eu de relation sérieuse depuis la fin de son histoire avec le tennisman bulgare Grigor Dimitrov, recasé avec la chanteuse Nicole Scherzinger.