Nicole Scherzinger et Grigor Dimitrov : Câlins comme jamais à Saint-Tropez

Leurs carrières respectives ne leur permettent pas de passer beaucoup de temps ensemble. Nicole Scherzinger et Grigor Dimitrov ont réussi à faire concorder leurs emplois du temps le 22 juillet 2018 pour des retrouvailles placées sous le signe de la détente.

La chanteuse américaine de 40 ans et le joueur de tennis bulgare de 27 ans ont été repérés à Saint-Tropez, plus amoureux que jamais alors que certains les disaient une fois de plus séparés. Les rumeurs vont bon train dès que se passent plusieurs semaines sans qu'ils ne soient vus ensemble. Après avoir déjeuné au Club 55, l'ancienne Pussycat Doll et le 6e joueur mondial ont embraqué sur un yacht duquel ils ont plongé dans les eaux claires et chaudes de la Méditerranée. Le couple s'est montré particulièrement tactile, échangeant câlin et baisers. Parée d'un maillot de blanc découpé, Nicole Scherzinger a pu compter sur son chéri pour l'aider à se rincer.

Lors d'une récente interview accordée à MR PORTER Journal, Grigro Dimitrov avait évoqué sa vie amoureuse délicate et le duo atypique qu'il forme depuis trois ans avec Nicole Scherzinger. Le Bulgare disait avoir conscience de ne pas faciliter la tâche de sa compagne. "Ce n'est pas facile. Les emplois du temps sont très lourds. Mais elle fait un meilleur travail que moi pour pouvoir venir aux endroits où je suis", avait confié l'ex de Maria Sharapova.