Mariah Carey : Accusée de harcèlement sexuel par son ex-bodyguard, humilié...

Mariah Carey est dans de sales draps... La chanteuse américaine est accusée par un ancien agent de sécurité de harcèlement sexuel et d'humiliation teintée de racisme. En effet, selon le site TMZ, Michael Anello souhaite attaquer la star en justice.

Le plaignant affirme que sa société a assuré la protection de Mariah Carey entre juin 2015 et mai 2017, pour un montant de 221 329 dollars, qui n'aurait pas été payé. La société devait même signer un contrat de deux années supplémentaires, pour 511 000 dollars, mais cela non plus n'a pas été honoré. Michael Anello compte bien faire plier la star puisqu'il a déjà lâché quelques fâcheuses révélations, notamment sur son comportement. Il affirme ainsi qu'elle aurait volontairement "pratiqué des actes sexuels" de manière à ce qu'il les voie et relate également un déplacement à Cabo San Lucas au Mexique où il a été forcé de déplacer les bagages de la star, sous son oeil attentif, alors qu'elle portait un déshabillé... ouvert.

Michael Anello ajoute également que Mariah Carey l'aurait régulièrement comparé à un nazi, un skinhead, un membre du Ku Klux Klan ou encore à un suprémaciste blanc. "Elle voulait être entourée uniquement de gens noirs, pas de blancs", affirme-t-il. Une affirmation assez étonnante, la star ayant par exemple été fiancée à James Packer.

Du côté du staff de Mariah Carey, attendue sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris le 9 décembre, on confirme être en discussion avec les avocats de Michael Anello et que certaines factures vont être payées. Pour l'heure, aucune plainte n'a officiellement été déposée.

Thomas Montet