Mariah Carey victime d'un cambriolage, le butin estimé à 50 000 dollars

Mariah Carey est la énième victime d'un réseau criminel particulièrement bien ficelé à Los Angeles. Selon le site TMZ, la chanteuse de 48 ans a effectivement été cambriolée dans la nuit du jeudi 19 octobre. Le ou les voleurs se sont introduits au domicile de la star aux alentours de 3h en passant par "une fenêtre ou une porte d'un étage supérieur", une échelle ayant été retrouvée dans le jardin de la propriété.

Entrés par effraction, les malfaiteurs s'en sont donné à coeur joie. Sur place, ils ont ainsi dérobé pas moins de 50 000 dollars de biens, tels que des "sacs et des lunettes de soleil" en pleine quantité. Des objets griffés qui étaient forcément de grande valeur lorsque l'on connaît les goûts de luxe de la vedette du RnB. Dans leur lancée, les cambrioleurs ont déclenché une "alarme silencieuse" qui n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Ce n'est que vers 6 ou 7h que les membres de l'équipe de sécurité ont découvert que des individus s'étaient introduits chez la star.

Fort heureusement pour elle, la maman de Monroe et Moroccan (6 ans) ne se trouvait pas sur place au moment du cambriolage. L'interprète de Touch My Body est actuellement à New York, où elle a d'ailleurs été photographiée pas plus tard que le 17 octobre au bras de son petit ami, le danseur Bryan Tanaka.

Ces derniers mois, les policiers de Los Angeles sont débordés par les affaires de cambriolage impliquant les célébrités. Scott Disick, Jason Derulo, Alanis Morissette, David Spade, Emmy Rossum mais aussi Rachel Bilson ont tous été la cible de voleurs très organisés.