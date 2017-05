Emmy Rossum : La star de "Shameless", 30 ans, s'est remariée !

Emmy Rossum est une femme mariée. Comme le rapporte le magazine People, l'actrice vedette de la série américaine Shameless a effectivement dit "oui" à son petit ami, le scénariste et réalisateur Sam Esmail. La star de 30 ans et l'homme de 39 ans ont échangé leurs voeux en présence de leurs proches lors d'une cérémonie traditionnelle juive organisée dimanche 28 mai dans une synagogue de New York. Radieuse, la mariée portait une robe dessinée par la styliste Carolina Herrera, tandis que l'heureux élu avait opté pour un costume marine et une cravate assortie.

En couple depuis 2013, Emmy Rossum et Sam Esmail (qui est également connu à Hollywood pour être le créateur et scénariste principal de la série Mr. Robot) s'étaient fiancés après deux ans d'amour, en août 2015. La veille de leur mariage, les tourtereaux avaient été repérés main dans la main lors d'une promenade dans les rues de Manhattan. Vendredi soir, ils avaient également attiré l'attention des photographes en assistant aux répétitions des noces avec leurs familles dans un établissement branché de la Grosse Pomme.

Emmy Rossum, qui tourne actuellement la huitième saison de Shameless et qui a récemment été la dernière victime d'un cambriolage, avait déjà été mariée une première fois au producteur de musique Justin Siegel. L'ex-couple s'était rencontré en 2007 et s'était passé la bague au doigt après une année de relation seulement. Justin Siegel avait fini par demander le divorce en 2009 en citant des "différends irréconciliables". En 2012, la pétillante brunette s'était brièvement confiée sur l'échec de son premier mariage dans un entretien accordé au magazine InStyle Hair. "Dans les relations, tout le monde fait des erreurs et a des hauts et des bas. Lorsque j'ai compris que ce n'était pas la fin du monde, j'ai su que tout irait bien", avait-elle simplement déclaré.