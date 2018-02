Marianne James écartée de l'Eurovision 2018 à cause de son physique ?

La future absence de Marianne James des commentaires de la finale de l'Eurovision 2018 fait beaucoup parler. La principale intéressée a elle-même fait part de sa déception de ne pas rempiler cette année et s'est aussi plainte d'avoir été "baladée" par France 2... Une décision qui fait débat et qui a poussé Isabelle Morini-Bosc à faire une révélation dans Touche pas à mon poste sur C8.

Selon la spécialiste médias bien introduite, France 2 n'aurait en fait jamais été très fan de la chanteuse et animatrice de 56 ans... à cause de sa personnalité et de son physique. "Marianne James ne ment jamais. Quand elle dit qu'on l'a baladée, on l'a effectivement baladée. Je sais pour avoir surpris une conversation dans le passé que la direction ne l'aime pas beaucoup, la trouve beaucoup trop volubile et beaucoup trop ronde !", a-t-elle assuré face à un Cyril Hanouna qui a aussitôt souhaiter calmer le jeu. "Arrêtez, vous dites des bêtises, je ne suis pas d'accord", a-t-il lancé à sa chroniqueuse.

Pour rappel, après avoir appris qu'elle ne commenterait finalement pas l'Eurovision 2018 depuis Lisbonne en mai prochain et que France 2 assurait pourtant lui avoir proposé en premier lieu, Marianne James avait déclaré au Parisien le 25 février : "On ne m'a jamais proposé le programme. Et je ne suis pas une menteuse. La chaîne m'a bien baladée depuis le mois de juin." Et de poursuivre, sur Destination Eurovision où elle pensait être jurée après la nomination de Garou à l'animation : "On m'a dit que je n'en étais pas. Mais on m'a proposé un rôle de grand témoin. Je devais assister à l'émission dans le public, sur un tabouret trop petit pour moi, et Garou devait me confier le ou la gagnante à l'issue de la finale. Bref, je n'étais pas réellement invitée..."

Cette année, c'est donc le duo Stéphane Bern / Christophe Willem qui commentera finalement l'Eurovision sur France 2. La France tentera de s'imposer avec le duo Madame Monsieur.