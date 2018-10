Marianne James et Alexandra Kazan festives pour un bel anniversaire

Tout de velours vêtue, Nathalie Garçon a fêté un anniversaire inoubliable, le sien, le 29 septembre 2018. La créatrice de mode a organisé une grande soirée dans sa boutique de la Galerie Vivienne à Paris, donnant le ton avec "60 ans et alors !", le nom de sa birthday party.

Pour ce nouveau cap qu'elle a franchi avec légèreté, Nathalie Garçon était entourée de son mari, Jean-Marie Duprez, de son fils Hugo, mais aussi de nombreux amis. Parmi eux, la partenaire de fête idéale : Marianne James. Connue pour sa bonne humeur, la nouvelle jurée de La France a un incroyable talent (M6) qui vient de publier un second conte musical, Tous heureux !, est restée fidèle à elle-même, très joviale. La présentatrice et animatrice Alexandra Kazan a également participé à la soirée d'anniversaire, heureuse d'immortaliser ce moment. Hermine de Clermont-Tonnerre et Mathilda May étaient également des festivités marquées bien évidemment par un gâteau d'anniversaire.



Originaire de Cannes, Nathalie Garçon a trouvé son inspiration de festival en festival en admirant la sophistication et l'élégance des femmes. Ces personnalités affirmées, au summum du glamour, lui ont transmis l'amour du talent, de l'audace, voire de l'extravagance et portent aujourd'hui ses créations.