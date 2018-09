Marianne James : "Être grosse n'est pas un choix"

Entre Marianne James et sa balance, c'est une histoire compliquée. Si, plus jeune, la chanteuse et animatrice télé était très fine, en vieillissant elle a pris des rondeurs. La star de 56 ans, qui se sent bien aujourd'hui dans son corps et dans ses baskets met toutefois les choses au clair.

Évoquant une ancienne série photo nue pour Gala, Marianne James a parlé des retours "exceptionnels" après la parution. "À l'époque, il n'y avait pas encore Twitter pour balancer : 'Mais pourquoi cette grosse ose ?' ou ce genre de choses. Oui, une grosse – parce que je suis grosse, c'est le bon mot, ce n'est pas une insulte, c'est celui qui est dans le dictionnaire – peut être belle et joyeuse. Depuis, j'ai beaucoup de fans chez les routiers américains et dans les pays moyen-orientaux", a-t-elle raconté avec humour à Voici.

Marianne James, qui a récemment présenté son amoureux, a cependant mis les choses au clair. "Attention, être grosse n'est pas un choix. Ce n'est bon pour personne. Être obèse n'arrange pas la vie, c'est l'enfer pour tout. Mais si vous l'êtes, faites avec. Et si votre maman ou quelqu'un d'autre est dur avec vous, remettez-les à leur place. Mais avant tout, évitez d'être méchant avec vous-même", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet