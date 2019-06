Marie Portolano et Grégoire Ludig (Palmashow) se sont mariés !

Voilà un mariage qui rime avec cool ! Marie Portolano, très jolie animatrice de Canal Sports Club, a fait savoir samedi 15 juin qu'elle avait épousé son compagnon de longue date Grégoire Ludig, humoriste et membre du duo Palmashow. Comment ? En postant une photo peu commune d'elle en robe de mariée, accompagnée d'une légende franchement drôle.

À lire aussi Marie Portolano en couple avec Grégoire Ludig : Ils posent enfin ensemble !

C'est cigarette au bec et en blanc que la jeune femme 33 ans prend la pose. Elle regarde l'objectif le sourire aux lèvres. Une photo prise en noir et blanc et aux accents rock'n'roll puisqu'en plus de fumer, la belle brune a opté pour un look de mariée détendu : petite robe de mariée courte et sans chichi et cheveux détachés retenus par un voile tout simple.

Marie Portolano n'est donc pas une grande fan des robes meringues et des chignons. Et c'est tant mieux, car pour son mariage, elle était magnifique. La légende de la photo de la jeune maman est à la hauteur de sa tenue : "Salut les gars." Un émoticone alliance et un coeur accompagnent ces trois mots.