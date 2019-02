Mariés au premier regard 3 – Élodie : Ses photos les plus sexy

Mariés au premier regard 3 est de retour ce lundi 18 février 2019 pour le deuxième épisode. Les téléspectateurs de M6 feront la connaissance d'Élodie, une sapeur-pompier professionnelle de 27 ans au "caractère impulsif" qui a "du mal à s'ouvrir" comme l'explique le communiqué de presse de la chaîne.

On ne sait pas encore si elle a trouvé son bonheur grâce à l'émission mais, une chose est certaine, elle devrait plaire à de nombreux téléspectateurs. Sur son compte Instagram, la belle blonde n'hésite pas à poster quelques photos qui font grimper la température.

On la découvre par exemple en petit short, en train de faire de l'escalade. Élodie pose également souvent en bikini, pour le plus grand plaisir de ses abonnés et futurs abonnés. La jeune femme semble être une fan de surf et de wakeboard puisqu'on la découvre avec un planche sur plusieurs de ses photos.

On peut aussi la voir poser à plusieurs reprises avec... son chien. Pas de traces de ses amis ou de sa famille en revanche. Une femme mystérieuse.