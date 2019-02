Mariés au premier regard 3 – Marlène : Les coulisses de sa nuit de noces

Mariés au premier regard 3 est de retour ce lundi 25 février 2016, sur M6. Dans ce troisième épisode, on retrouvera notamment Marlène, une assistante maternelle de 30 ans, et Kevin, un ouvrier spécialisé de 26 ans. Les deux candidats compatibles 82% se sont dit "oui" à la mairie de Grans. Un moment sur lequel la belle brune est revenue lors de son interview pour Purepeople.

Comment as-tu vécu votre mariage ?

J'étais plutôt sereine à partir du moment où j'ai su que j'allais me marier. J'ai commencé à un peu stresser le soir avant la cérémonie. Je n'ai pas énormément dormi la nuit avant le mariage. Le jour J, tout s'est très vite enchaîné. Il y a eu tous les préparatifs pour le mariage : maquillage, robe... Ensuite, j'ai rejoint mon papa pour aller à la mairie. La mairie, c'est vraiment le plus intense. On attend derrière une espèce de porte vitrée, ça a été les dix secondes les plus intenses de toute ma vie. C'était une montée d'adrénaline mélangée entre le stress, la joie, la peur... tout. C'était une sensation super étrange et agréable en même temps.

Qu'as-tu pensé en voyant Kevin ?

C'est forcément le physique qu'on voit en premier. Je me suis dit tout de suite que je le trouvais beau. J'avais dit que j'aimais bien les bruns, grands avec de la barbe. J'aime bien les yeux en amandes aussi donc, physiquement, il correspond tout à fait à ce que j'aime.

Comment s'est passée la nuit de noces ?

La nuit de noces s'est très bien passée. On a continué à apprendre à se connaître. On a dormi ensemble. On était très fatigués et j'étais encore sous le coup de l'émotion, donc je me suis repassée le film de notre journée dans la tête. Donc c'est vrai que ce soir-là, je n'ai pas beaucoup dormi non plus.

