Mariés au premier regard, mariage de Sonia et Maxime : Ce que l'on n'a pas vu

Après leur mariage et leur nuit de noces au cours de laquelle ils ont beaucoup discuté, Maxime et Sonia se sont envolés pour El Jadida, au Maroc. Au programme, visite d'un souk ou Spa. S'il était un peu plus avenant, le jeune homme avait bien du mal à s'ouvrir. Et le fait que Sonia soit impatiente de se rapprocher de lui ne l'a pas vraiment aidé.

Reste à savoir si Maxime arrivera à se détendre.