Mariés au premier regard – Maxime déçu par Sonia : Son "gros problème"

Lundi 11 mars 2019, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Sonia et Maxime, dans Mariés au premier regard 3. L'aide-soignante et l'agent d'accueil de 28 ans étaient compatibles à 83%, ils avaient donc de grandes attentes.

Si Sonia a été séduite au premier regard, ce n'était pas vraiment le cas de Maxime. "Clairement quand je l'ai vue, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'elle n'était pas forcément très grande. J'ai du mal avec les filles qui sont petites. (...) Beaucoup de questions se posent. Est-ce que je suis prêt à me marier, est-ce que je fais le bon choix ?", confie-t-il à la mairie.

Interviewé par nos confrères de Télé Loisirs avant la diffusion du nouvel épisode, ce lundi 18 mars, le jeune homme a expliqué pourquoi la taille d'une femme lui importait tant : "J'avais demandé un type de physique assez particulier. J'avais beaucoup insisté sur certaines choses auprès des experts. Quand je l'ai vue, je n'ai pas reconnu ces choses en particulier... Moi mon gros problème, c'est la taille. Quand je l'ai vue sans talons, j'ai vu qu'elle était très petite. C'était un problème, dans ma précédente relation, cela m'a posé problème. Je ne sais pas pourquoi, c'était psychologique. Je savais que ça allait être compliqué entre elle et moi par rapport à ça."

Maxime a malgré tout tenté de faire abstraction du physique et de se laisser aller. "Clairement, quand on était tous les deux, l'un collé à l'autre, j'ai senti qu'elle était bien dans mes bras. J'ai trouvé ça très touchant de sa part. Ça me plaît. Beaucoup. Maintenant j'ai envie d'être pareil avec elle. Du coup, je fais abstraction du physique. Je me suis laissé emporter par tout le reste", explique-t-il dans l'épisode du jour, lors de sa première danse avec Sonia, comme le dévoile le site en exclusivité.

Espérons pour les jeunes mariés que cette histoire est faite pour durer.