Mariés au premier regard - Marie dénonce le montage : "On m'a bernée"

Marie n'a pas trouvé le bonheur grâce à Mariés au premier regard (M6). Mariée avec Fabien, la jeune femme a souhaité ne pas poursuivre leur histoire à la suite de leur grosse dispute qui a éclaté lors de leur voyage de noces. Si elle n'est pas apparue dans l'épisode final diffusé lundi 11 décembre, elle assure avoir été au bout du processus.

"Comme tous les autres couples, nous avons eu le face à face avec les experts et la décision finale à prendre. Je suis un peu triste d'avoir été évincée", a confié Marie à Télé Loisirs. Puis, après avoir expliqué qu'elle avait revu Fabien à plusieurs reprises après leur voyage de noces afin de voir s'ils pouvaient réparer les pots cassés, elle a confié qu'ils avaient bel et bien divorcés il y a quelques semaines : "Divorcer ce n'était pas le choix de Fabien mais le mien. Pour lui, notre dispute lors du voyage de noces n'était qu'une dispute. Pour moi, il y avait des fêlures plus importantes derrière. Et Fabien n'a jamais compris ma position... Sinon, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Malgré les discussions, on est resté dans une incompréhension totale.... Notre relation était comme cassée."

Malgré tout, Marie ne regrette pas d'avoir participé à l'émission et de lui avoir dit "oui". En revanche, elle aurait préféré un montage différent du programme : "On m'a fait passer pour une fille pas très équilibrée mentalement et pour une méchante. Et je ne me suis pas retrouvée ! Il y a beaucoup de mensonges au montage. Je n'ai pas écourté le voyage de noces, je n'ai pas arrêté de donner des nouvelles à Fabien... Ce qui est difficile, c'est de faire confiance à la production et, de se rendre compte qu'on m'a bernée... On nous a vendu un programme bienveillant et il ne l'a pas été ! J'ai le sentiment d'avoir été trahie."