Mariés au premier regard - Marie : "Avec Fabien ça allait trop vite"

Lundi 20 novembre, Marie et Fabien se sont mariés dans l'émission Mariés au premier regard sur M6. Si une complicité est vite née entre eux, leur relation s'est dégradée durant leur voyage de noces. Pour Purepeople.com, Marie a accepté de revenir sur son aventure.

Aviez-vous regardé la saison passée de Mariés au premier regard ?

Oui et j'avais trouvé le concept intéressant, très étonnant et les candidats assez naturels. Le principe de ce programme était très surprenant et je me demandais comment je le vivrais si j'y participais mais je ne pensais pas un jour tenter l'expérience.

On vous a sentie très crispée lorsque le maire a commencé à parler. Est-ce que c'est parce que vous commenciez à réaliser ce qu'il se passait ?

Je réalisais tout ça depuis le matin mais il est vrai que, tant que le maire ne commence pas à parler, on se dit que ce n'est pas réel. En définitive, on se dit qu'on est complètement folle de faire ça.

Avant le mariage, vous est-il arrivé de vouloir faire machine arrière ?

Non pas vraiment. J'ai eu des périodes de questionnement et de doute concernant la façon dont cela pouvait se passer mais le terme "faire de machine arrière" n'est pas le bon. J'avais besoin d'aller au bout des choses mais je ne savais pas où le bout se trouvait, si c'était à la fin des ateliers ou à un autre moment. Donc je me suis à chaque fois laissé guider par des signes et ils m'ont toujours dit de continuer.

Aviez-vous peur de déplaire à Fabien physiquement ?

Non parce que je me suis dit qu'on a eu des tests pour déterminer les personnes qui physiquement ne nous plaisait pas. Je savais que je pouvais ne pas être son type de femme et inversement mais que ça ne pouvait pas être rédhibitoire grâce au questionnaire.

Avez-vous perdu du poids ou changé quelque chose dans votre apparence avant le jour J dans le but de le séduire ?

Absolument pas. J'ai voulu me montrer au naturel et on a pu voir que, parfois, question maquillage, ça manquait un peu (rires).

Y a-t-il une chose qui aurait pu vous amener à dire non à Fabien ?

Si j'avais senti qu'entre les deux familles, c'était compliqué. Quand j'étais derrière la porte de la mairie, j'ai entendu des rires. J'ai trouvé ça génial et quand la porte s'est ouverte, j'ai senti une énergie très positive se dégager de cette salle mais aussi des deux familles. Quelque chose de très bienveillant. Si ça avait été l'inverse, ça aurait pu peut-être changer la donne.

Vous êtes-vous rapidement rapprochés ?

On s'est très rapidement bien entendu. Lors de la nuit de noces, on s'est fait quelques petits câlins. Fabien demandait beaucoup de bisous, moi j'étais plus réticente, j'ai eu plus de mal. J'étais dans un mode "n'y allons pas trop vite".

Vous partez ensuite en voyage de noces, Fabien vous fait une jolie déclaration et vous ne répondez rien, pourquoi ?

Il a abordé le sujet un peu au milieu d'une conversation, je ne m'y attendais pas. Il m'a un peu interrompue, j'ai eu l'impression qu'il ne m'écoutait pas mais j'ai compris que c'était pour me dire des belles choses. Et là, je me suis dis que ça allait trop vite, que je n'en étais pas encore à ce stade. Ça m'a un peu effrayée car je ne voulais pas lui faire de mal.

On apprend ensuite qu'une violente dispute a éclaté hors caméra ?

Disons que, dans la mesure où je n'ai pas rendu à Fabien des mots aussi forts que les siens, il a douté de ma sincérité. Je lui ai expliqué que c'était l'inverse, que je lui aurais justement dit ce qu'il voulait entendre si j'avais vraiment manqué de sincérité. Il n'était pas forcément d'accord et ça a fini par prendre de l'ampleur. C'était davantage un problème de communication car je lui ai expliqué les choses, la manière je fonctionne, je lui ai donné les clés mais, en fait, il n'écoutait pas. Donc la discussion devenait compliquée et de fil en aiguille, c'est monté haut et loin.

Après cette dispute, Fabien a dit qu'il était intimement persuadé que ça pouvait marcher entre vous. De votre côté, on vous sentait plus sur la réserve...

Oui car c'était trop tout de suite pour moi. Ça allait trop vite, alors qu'on se connaît à peine. Pour Fabien, c'était juste une dispute et, une fois de plus, je me suis dit que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.

Mariés au premier regard, le lundi à 21h sur M6.