Mariés au premier regard : Un candidat bientôt papa !

Pour rappel, Benoît avait épousé Nathalie dans Mariés au premier regard. Leur histoire n'avait toutefois pas duré après le tournage. "Avec Nathalie, on n'est plus ensemble. (...) À la fin de l'émission, on a décidé de divorcer, mais de rester ensemble, on a emménagé ensemble pendant plusieurs mois, et on s'est séparés en septembre 2016", expliquait le jeune homme à nos confrères de Purebreak en décembre 2016.

Environ un an plus tard, Benoît s'était confié à Télé Loisirs. Il avait alors annoncé avoir retrouvé l'amour dans les bras d'Anaïs. "Anaïs était de Toulon et on s'est rencontré par hasard sur Snapchat", racontait-il.