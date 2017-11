Mariés au premier regard : Benoît a retrouvé l'amour grâce à l'émission !

Lundi 6 novembre, M6 a diffusé le premier épisode de la saison 2 de Mariés au premier regard. Alors que Tiffany et Justin, candidats de la saison passée, filent le parfait amour et que Nathalie et Benoît se sont séparés, ce dernier a annoncé une très bonne nouvelle à nos confrères de Télé-Loisirs.

Il y a un an, Nathalie et Benoît se sont mariés mais ont finalement décidé de se séparer. Une nouvelle qui a étonné de nombreux téléspectateurs. Depuis, la jolie brune a refait sa vie tout comme son ex-mari. Benoît a en effet "retrouvé l'amour grâce à Mariés au premier regard mais pas grâce à la science".

Le prénom de la douce ? Anaïs. "Nous nous sommes rencontrés grâce à l'émission puisque beaucoup de personnes ont pris contact avec moi après la diffusion", précise-t-il.

Discret sur sa vie privée, Benoît consent tout de même à en dire un peu plus sur sa nouvelle compagne, d'où elle vient et comment ils sont entrés en contact : "Anaïs était de Toulon et on s'est rencontré par hasard sur Snapchat !"

Quant à Nathalie ? Il n'a plus aucune nouvelle d'elle et ne semble pas en être attristé. "Nathalie ne correspondait pas du tout à mes critères. On se demande comment ils ont réussi à nous mettre ensemble..." Voilà qui est dit !

Retrouvez la deuxième saison de Mariés au premier regard sur M6 le lundi à 21H.