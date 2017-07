Marilou Berry et Josiane Balasko : Mère et fille s'échangent des coups de boule

Après Aladin, c'est au tour d'un autre célèbre conte, celui de Cendrillon, d'être revisité. Sur le même principe que la comédie portée par Kev Adams dans la peau du prince des voleurs, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon sortira sur nos écrans le 18 octobre prochain. En vedette, Marilou Berry dans la peau de l'héroïne... et sa mère Josiane Balasko.

Mis en scène par Lionel Steketee (Case départ), Les Nouvelles aventures de Cendrillon est également porté par Arnaud Ducret (dans la peau du prince charmant), Didier Bourdon, Jérôme Commandeur et Vincent Desagnat. À l'instar d'Aladin, qui débutait dans le monde réel, cette version décalée de Cendrillon verra Julie, une jeune maman jouée par Marilou Berry, raconter l'histoire de Cendrillon à un enfant en mettant le célèbre conte en parallèle avec son histoire personnelle.

Le premier teaser, fraîchement dévoilé, laisse imaginer le ton humoristique du film, et met également face-à-face Marilou Berry et sa mère Josiane Balasko. Une collaboration qui n'a pas été de tout repos, à en juger d'après les coups de boule que s'échangent les deux protagonistes. "Oh la vache... C'est vrai que ça fait du bien", s'exclame même le personnage de Cendrillon en toute fin de vidéo.

L'histoire : C'est l'anniversaire de Julie, mais elle semble être la seule à s'en souvenir... Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle aime secrètement, l'appelle et lui annonce qu'il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l'histoire de Cendrillon... Enfin presque. Julie se transposera en Cendrillon et Marco en beau Prince. De nombreux allers-retours entre le conte et la réalité viendront rythmer le récit que le petit garçon fera évoluer au gré de ses humeurs - sans oublier d'humilier Julie au passage. Mettant en parallèle son histoire personnelle, Julie va comprendre à quel point elle était amoureuse d'une chimère et qu'elle ne voyait pas celui qui était fait pour elle.