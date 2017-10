Marilou Berry et Josiane Balasko, un tournage de conte de fées ? Interview !

Après le succès des Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams (4,4 millions d'entrées), les studios Pathé ont transposé l'idée avec Cendrillon. Et le casting est prometteur puisqu'il compte sur Marilou Berry et sa mère Josiane Balasko ! La jeune femme de 34 ans, réalisatrice également (Joséphine s'arrondit) comme sa maman et dans lequel elles jouaient déjà ensemble, se retrouve tête d'affiche de cette comédie. Les deux stars ont répondu aux questions de Purepeople.com : leur pire et meilleur souvenirs du tournage, ce que représentent les contes de fées pour elles... Découvrez leurs réponses dans notre vidéo !

L'histoire : C'est l'anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s'en souvenir... Jusqu'à ce que Marco, l'homme qu'elle aime secrètement, l'appelle et lui annonce qu'il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l'histoire de Cendrillon... enfin presque.

Au casting également des Nouvelles Aventures de Cendrillon de Lionel Steketee : Arnaud Ducret, Didier Bourdon, Vincent Desagnat, Jérôme Commandeur, Joséphine Drai et Camille Verschuere.

En salles le 18 octobre